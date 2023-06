Wowy kết hợp cùng NSND Bạch Tuyết; Võ Hoàng Yến ra mắt series tôn vinh phái nữ; Lan Khuê làm HLV The New Mentor

Wowy kết hợp cùng NSND Bạch Tuyết trong sản phẩm âm nhạc "Tia sáng cuối cùng"; Võ Hoàng Yến ra mắt series "Story of true beauty" tôn vinh phái nữ; Lan Khuê làm HLV The New Mentor cùng Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang; Á hậu Kim Duyên cuốn hút với tạo hình trong bộ ảnh mới.

Wowy thể nghiệm âm nhạc rap đương đại khi kết hợp cùng NSND Bạch Tuyết

Ngày 19-6, sau hơn 1 năm chuẩn bị, NSND Bạch Tuyết và rapper Wowy chính thức cho ra mắt MV mới và bảng audio mang tên Tia sáng cuối cùng - The last light, đánh dấu sự hợp tác giữa cải lương và nhạc rap. Mục tiêu của hai nghệ sĩ là tạo ra bảng giao thoa thể nghiệm ấn tượng, một tác phẩm nghệ thuật đương đại chỉn chu giữa cải lương và rap để giới thiệu cho bạn bè quốc tế và khán giả đương thời Việt Nam.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ: “Wowy là một rapper đương đại thú vị với tư duy rất đặc biệt. Nghệ sĩ hay về kỹ thuật có thể rèn được, nhưng nghệ sĩ có gu âm nhạc thú vị đặc biệt thì đó là tài năng thiên bẩm, Wowy có điều đó. Hơn hết, bạn còn rất quan tâm tới các trẻ em có hoàn cảnh thiếu thốn, bạn từng trải và bạn biết chia sẻ. Chúng tôi gặp nhau ở một điểm chung là muốn mang giá trị âm nhạc Việt Nam vươn xa khắp nơi trên thế giới”.

Tia sáng cuối cùng của NSND cải lương Bạch Tuyết kết hợp rapper Wowy, không chỉ mở ra cho khán giả một thế giới âm nhạc hoành tráng, mà cả những trải nghiệm mới với sự pha trộn vừa hài hòa mà cũng vừa độc đáo giữa pop, rap, world music và đặc biệt là âm nhạc dân gian, văn hóa dân tộc Việt Nam. Chất nhạc đặc biệt đó khi kết hợp cùng phong cách hình ảnh bay bổng, đầy tính hình tượng, đậm chất hư ảo, đã tạo nên một tổng thể MV ấn tượng.

Đạo diễn của MV - La Dzũng cho biết, MV là một trong những video âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nghệ thuật tạo hình AI tiên tiến và công nghệ 3D projector mapping kết hợp với vũ điệu đương đại biểu cảm để mang đến trải nghiệm hình ảnh khó quên.

Võ Hoàng Yến ra mắt “Story of true beauty” - series tôn vinh sự quyến rũ của phái nữ

Võ Hoàng Yến cho biết, cô thực hiện series này trước hết là để chuyển tải những thông điệp tích cực đến khán giả, và sau đó là để bản thân cô có thêm nhiều góc nhìn, nhiều thông tin, và nhiều ý tưởng cho việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Võ Hoàng Yến bật mí, Story of true beauty sẽ không phải là một series nội dung chuyển tải kiến thức khô khan, hay những câu từ truyền cảm hứng chung chung, mà là những trải lòng rất chân thật và không kém phần vui nhộn từ các khách mời như Minh Tú, Đoàn Thiên Ân, Mai Ngô, Kim Duyên, Mâu Thủy, Hương Ly, Phương Khánh, Vũ Thu Phương, Thảo Nhi Lê…

Võ Hoàng Yến muốn người xem phải thực sự cảm nhận được sự chân thật trong đó, để mọi người hiểu được rằng cái đẹp của người phụ nữ là cực kỳ đa dạng và ai cũng có vẻ đẹp riêng cần được trân trọng và tôn vinh.

Lan Khuê là huấn luyện viên thứ 4 của The New Mentor

Tối 19-6, chương trình The New Mentor (Người mẫu toàn năng) đã chính thức công bố siêu mẫu Lan Khuê là huấn luyện viên thứ 4 cùng đồng hành với Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang.

Ban tổ chức The New Mentor cho biết, Lan Khuê - giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Miss World Vietnam 2015, CEO Miss Universe Vietnam sẽ chính thức tham gia vào đội hình "Super Mentors" của The New Mentor 2023. Đây là một trong những điều thú vị của chương trình năm nay khi có đến 4 huấn luyện viên cùng cạnh tranh để có thêm học trò tiếp theo giành được ngôi vị quán quân.

Năm 2016, Lan Khuê được mời vào vị trí huấn luyện viên trong The Face Vietnam (Gương mặt thương hiệu Việt Nam) cùng với ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Lan Khuê đã hỗ trợ và đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí như Tú Hảo giành quán quân The Face 2017; Mai Ngô vụt sáng thành Á hậu Hoa hậu Hoà bình 2022. Ngoài ra, Trương Mỹ Nhân, Trình Mỹ Duyên... từng được Lan Khuê dẫn dắt cũng bén duyên sang nghiệp diễn viên.