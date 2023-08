Thêm 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư

Ngày 15-8, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM đã tiếp nhận 1 tỷ đồng từ ông Trần Tuấn Anh, CEO Công ty CP Giao nhận và Vận Chuyển In Do Trần (Tập đoàn ITL) cho chương trình “Hỗ trợ bệnh nhi ung thư”. Đây là chương trình do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM thực hiện để hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.