Thêm 24 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Ngày 12-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An khởi công xây dựng 24 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Tân Hiệp và Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.