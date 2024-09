Thi đua lập thành tích chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp

Thông báo nêu rõ, từ nay đến hết năm 2025, nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đặc biệt, năm 2025 diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; những người yếu thế; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng kháng chiến và việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng còn tồn đọng.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tham mưu trình Bộ Chính trị Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW và đề xuất Bộ Chính trị ban hành văn bản mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Nội vụ hoàn thiện để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành hướng dẫn về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh, khen thưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 2 năm 2024 – 2025.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng giao UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng, đề nghị khen thưởng đối với các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng giao Bộ LĐTB-XH chủ trì, tham mưu tổ chức buổi "Gặp mặt nhân chứng lịch sử, người có công với nước".

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đại biểu là tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025.

Các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức đại hội thi đua các cấp, các ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào năm 2025.

PHAN THẢO