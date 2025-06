Thí sinh than đề tiếng Anh quá khó

Đây là lần đầu kỳ thi tốt nghiệp có 9 môn thi cùng một buổi. Mỗi môn có 48 mã đề - kỷ lục từ trước đến nay. Tất cả theo hình thức trắc nghiệm với ba dạng câu hỏi: chọn nhiều phương án, trả lời đúng/sai, trả lời ngắn.

Do thí sinh ngồi cố định ở một phòng thi, một môn tự chọn có thể được thi trong cả hai khung giờ. Để đảm bảo an ninh, số mã đề môn tự chọn tăng gấp đôi so với mọi năm, chia đều cho hai ca thi.

Sau buổi thi, nhiều thí sinh than đề tiếng Anh khó.

Nhiều phụ huynh "sốt ruột" chờ con thi

Lựa chọn tổ hợp môn Tiếng Anh - Lịch sử, thí sinh Nguyễn Khánh Duy (Trường THPT Cầu Giấy) cho biết đề thi năm nay có cấu trúc quen thuộc, sát với các đề ôn tập trước đó. “Phần đúng - sai được thiết kế khá thú vị nhưng có độ khó cao, đòi hỏi phải suy luận kỹ càng”, Duy chia sẻ.

Chọn thi môn Tiếng Anh và Tin học, thí sinh Đặng Đức Anh (Trường THPT Nguyễn Tất Thành) nhận xét phần đọc hiểu khó hơn so với dự đoán, nhiều câu hỏi chứa từ vựng mang tính chuyên ngành, nhất là liên quan đến nông nghiệp và môi trường. Trong khi đó, phần điền từ vừa sức, không đánh đố.

Thí sinh Trần Ngọc Ánh (Trường THPT Yên Hòa) cùng cảm nhận: “Môn Anh năm nay khá áp lực về thời gian. Em bị dồn bài ở phần đọc hiểu, đến 15 phút cuối vẫn còn vài câu chưa đọc xong nên khá hoảng. Chủ đề bài đọc cũng khó tiếp cận, nhiều từ chuyên ngành ghép lại rất khó hiểu”.

Thí sinh Nguyễn Khánh Duy (Trường THPT Cầu Giấy)

Tại các điểm thi ở quận Hà Đông, Thanh Xuân (Hà Nội), nhiều thí sinh than đề thi tiếng Anh khó. Thí sinh Phan Huy, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đề thi giống đề thi tham khảo, có 50 câu, mỗi câu 0.25 điểm, nhưng phần đọc hiểu quá khó, khó hơn cả phần tiếng Anh mà em thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. “Em có học thêm môn tiếng Anh, thầy cho luyện nhiều đề, nhưng so với đề mà chúng em học thì đề thi hôm nay rất khó”, Huy than.

Thí sinh trao đổi sau giờ thi vào sáng 27-6. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhiều bạn bè của Huy cũng cho biết điểm tiếng Anh không đạt như kỳ vọng, chủ yếu dành để xét tốt nghiệp và cho rằng may mắn vì đã thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để quy đổi xét điểm vào đại học.

Thí sinh Nguyễn Trung Anh, học sinh Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (quận cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, với đề thi tiếng Anh như thế này, chắc chắn khiến học sinh ở vùng nông thôn, miền núi gặp khó.

Một số phụ huynh chia sẻ các con làm bài không được tốt, tâm lý khá nặng nề.

Với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho biết làm bài thoải mái, tự tin. "Đề vừa sức, đúng trọng tâm ôn tập nên em làm rất nhanh, chỉ mất khoảng 20 phút là hoàn thành”, Ngọc Ánh cho biết.

Riêng với môn Tin học, Đức Anh đánh giá đề thi bám sát kiến thức trong sách giáo khoa, không có yếu tố bất ngờ. “Nếu nắm chắc kiến thức cơ bản, thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm cao”, Đức Anh khẳng định.

Theo thống kê, Lịch sử là môn được nhiều thí sinh chọn nhất với hơn 484.000 thí sinh, kế đó là Địa lý với gần 480.000 thí sinh. Tiếng Anh và Vật lý không chênh lệch nhiều, cùng có khoảng 350.000 em chọn.

Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học lần lượt có 247.000 và 241.000 thí sinh lựa chọn, còn lại đều dưới 100.000 thí sinh. Thấp nhất là hai môn mới Công nghệ và Tin học, tổng khoảng 10.000 thí sinh.

Hơn 26.700 thí sinh thi theo chương trình cũ (2006) sẽ thi bài Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội vào buổi sáng. Chiều nay, nhóm này thi Tiếng Anh.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết tinh thần chung là bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa để giúp các trường đại học tuyển sinh. Tuy nhiên, sau 2 ngày thi, có thể thấy nhiều thí sinh than đề khó, nhất là Toán và tiếng Anh.

Ngày 26-6 thi Toán và Văn, có khoảng 7.000 thí sinh bỏ thi, 20 em bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động hoặc tài liệu. Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố vào ngày 16-7.

PHAN THẢO - HÀ NGUYÊN