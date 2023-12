Thị trường bất động sản miền Nam dần tích cực vào cuối năm

Khách hàng đang tìm hiểu một dự án căn hộ tại TP Thủ Đức (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tại TPHCM và khu vực lân cận, nhiều chủ đầu tư như Vingroup, Nam Long, Masterise Home… đã bắt đầu bung hàng.

Ngoài ra, tại Bình Dương, thị trường còn ghi nhận sự khởi động của nhiều chủ đầu tư khác như Pi Group, Phú Đông, C- Holdings, Bcons. Ví như tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), dự án PiCity Sky Park có quy mô 1.600 căn hộ; Phú Đông SkyOne gần 800 căn hộ…

Để kích cầu tín dụng, nhiều ngân hàng cũng đã tung các gói sản phẩm tín dụng tương đối hấp dẫn, dao động từ 7-9%/năm.

Báo cáo thị trường bất động sản tại TPHCM và vùng phụ cận của DKRA Group cho thấy những con số tích cực của thị trường bất động sản. Cụ thể, trong tháng 10-2023, toàn thị trường có 8 dự án mở bán, trong đó có 1 dự án mới và 7 dự án ở giai đoạn tiếp theo, cung cấp 960 căn.

Nguồn cung mới trong tháng 10 tăng 56% so với tháng 9 nhưng ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ. Bình Dương dẫn đầu về nguồn cung mới, chiếm hơn 2/3 tổng số căn hộ mở bán toàn thị trường trong tháng với 665 căn. Phân khúc căn hộ hạng B chiếm 55% nguồn cung và 72% lượng tiêu thụ mới toàn thị trường, các dự án tập trung tại khu vực TP Dĩ An và TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tại TPHCM, nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc căn hộ hạng A tại khu Đông, thị trường không ghi nhận nguồn cung căn hộ hạng C mở bán. Các địa phương khác như Long An, Đồng Nai, Tây Ninh không có nguồn cung phân khúc căn hộ.

Sang tháng 11-2023, toàn thị trường có 2 dự án mở bán (1 dự án mới và 1 dự án ở giai đoạn tiếp theo) cung cấp 740 căn, tăng 27% so với cùng kỳ. Lượng căn hộ bán ra cũng tăng đáng kể đạt 681 căn, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ. Nguồn cung mới giảm 23% so với tháng trước nhưng đã tăng so với cùng kỳ.

Các dự án căn hộ tại khu Đông TPHCM thu hút đông đảo người dân về sinh sống. Ảnh: ĐỨC TRUNG

DKRA Group đánh giá, giai đoạn này, các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán… tiếp tục được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Mặt bằng giá bán sơ cấp lẫn thứ cấp không có nhiều biến động, thanh khoản thị trường tập trung ở những dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng nhanh chóng tạo niềm tin nơi người mua.

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng dịch vụ Tư vấn và Phát triển dự án của DKRA Group đánh giá rằng, thời điểm hiện tại cho đến nửa đầu năm 2024 có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản. Khi chính sách điều hành được thẩm thấu, tỷ lệ giải ngân đầu tư công tăng, tình hình lãi suất cho vay/lãi suất tiền gửi duy trì xu hướng giảm, niềm tin vào thị trường hồi phục trở lại... thì bức tranh thị trường bất động sản sẽ trở nên tươi sáng hơn.

ĐỨC TRUNG