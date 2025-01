Thời tiết Tết Ất Tỵ: Bắc bộ tiếp tục rét, Tây Nguyên và Nam bộ trời nắng

Người dân Hà Nội đi lễ chùa Trấn Quốc sáng mùng 1 Tết

Cụ thể, từ đêm 29 đến 30-1 (từ đêm mùng 1 Tết đến mùng 2 Tết), Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Từ ngày 31-1 - 2-2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Khu vực Trung Trung bộ, từ đêm 29-1 - 2-2 (từ đêm mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét; từ ngày 31-1 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ C, riêng ngày 30-1 là 20-24 độ C.

Khu vực Nam Trung bộ từ đêm 29-1 - 2-2 (từ đêm mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết) đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên từ đêm 29-1 - 2-2 (từ đêm mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam bộ, từ đêm 29-1 - 2-2 (từ đêm mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Từ đêm 29-1 đến ngày 31-1, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo TTXVN