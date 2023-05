Thời trang quảng bá di sản, du lịch

Thời trang kết hợp du lịch

Sức hút của Fashion Voyage (Chuyến viễn du thời trang) tăng lên qua mỗi năm khiến chương trình này trở thành sàn diễn “trong mơ” của nhiều nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng. Tháng 4 vừa qua, Fashion Voyage lần thứ 5 diễn ra tại thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc (Kiên Giang). NTK Chung Thanh Phong, Thủy Nguyễn, Phương Linh cùng nhà sáng lập - đạo diễn Long Kan mang đến những bộ sưu tập (BST) ấn tượng. Nếu Chung Thanh Phong mang tới các sáng tạo lấy cảm hứng từ Phú Quốc thì Thủy Nguyễn, Phương Linh mang đến những câu chuyện âm sắc dân gian lạ mắt trên nền trang phục áo dài, áo cưới được trình diễn giữa biển trời đúng khoảnh khắc hoàng hôn trong sự chiêm ngưỡng của đông đảo khán giả.

Mới đây, Fashion tour (Hành trình thời trang) - một chương trình truyền hình thực tế kết hợp giữa thời trang, du lịch, âm nhạc đã được giới thiệu với khán giả. Chương trình ghi hình tại 63 tỉnh, thành, khách mời là các nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang, những nhân vật có ảnh hưởng. Trong năm nay, Fashion tour thực hiện tại 5 địa danh trong 12 tháng với các chủ đề Lụa hát trên vai (Bảo Lộc, Lâm Đồng), Hoa sen - Sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt (Đồng Tháp), Âu - Việt: Hòa nhịp sống hiện đại (Phú Quốc), Tái hiện buổi thượng triều cung đình Huế (Huế), Nâng tầm giá trị dân tộc (Sapa). Chương trình dự kiến phát sóng vào tháng 10 trên VTV, HTV, Fashion TV châu Á, các ứng dụng trực tuyến.

Ngoài hai dự án trên, có thể kể đến các chương trình lớn như: Hành trình “Bước chân di sản”; Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam; Vietnam International Fashion Tour (VIFT); Vietnam International Sea Fashion Festival; Lễ hội Áo dài TPHCM… Các NTK cũng tung ra hàng loạt BST, show diễn ấn tượng, như: NTK Việt Hùng có BST Việt Nam tươi đẹp với lời mời gọi “Welcome to Ho Chi Minh City”; NTK Phương Hồ ra mắt áo dài Non sông gấm vóc lập kỷ lục Guinness Việt Nam với chiều dài 178m; NTK Vũ Ngọc và Son có các show diễn Vùng trời bình yên tại Hội An, Ký ức tuổi thơ tại TPHCM; NTK Phan Đăng Hoàng tôn vinh Tây Bắc cùng BST Mirage…

"Các NTK luôn mong muốn lan tỏa điểm đến, danh lam thắng cảnh Việt cũng như gìn giữ những giá trị văn hóa trong sự phát triển nhịp sống hiện đại thông qua lăng kính thời trang. Mỗi trang phục không chỉ giúp người mặc đẹp hơn mà còn chuyên chở giá trị văn hóa, thẩm mỹ đặc sắc. Cảm hứng từ cảnh vật, văn hóa Việt Nam nói chung và mỗi vùng đất nói riêng được các NTK Việt chắt lọc tinh tế. Thời trang vốn có sức thu hút mạnh mẽ và khi được tổ chức ở các điểm đến ấn tượng, phù hợp sẽ giúp người yêu thời trang thêm yêu di sản, điểm đến" - NTK Phương Hồ

Những đầu tư đáng giá

Khi những không gian trình diễn truyền thống trong nhà ngày càng bó hẹp, các nhà thiết kế, nhà sản xuất chương trình đã tận dụng vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ của thiên nhiên làm sàn catwalk. Mỗi show diễn tổ chức ở mỗi vùng đất đã góp phần phổ biến những câu chuyện thú vị về văn hóa, lịch sử nơi đó. Nét đẹp bản địa tạo cảm hứng cho những thiết kế thăng hoa cùng thông điệp bảo tồn văn hóa, tôn vinh thiên nhiên.

Chia sẻ về hành trình tạo ra Fashion Voyage, đạo diễn Long Kan cho biết: “Sàn diễn ngoài trời gần gũi thiên nhiên, điểm đến du lịch là xu hướng tất yếu. Dù các show diễn khá khó khăn trong khâu tổ chức, chi phí đầu tư nhưng thử thách giúp Fashion Voyage tạo dấu ấn. Chúng tôi luôn tin việc đầu tư này đáng giá”.

Khi BST Mirage tham dự triển lãm thời trang trong khuôn khổ Milan Fashion Week 2023, NTK Phan Đăng Hoàng cho biết, đó là câu chuyện thời trang bắt nguồn cảm hứng về một vùng đất Tây Bắc siêu thực. BST nổi bật với những lát cắt thủ công từ những kỹ thuật chần bông lâu đời, kết hợp cấu trúc mô phỏng hình dạng trái tim, những đường xoắn và các chi tiết chạy ngang thể hiện địa hình hiểm trở, cuộc sống đầy thách thức của người miền núi. “Là nhà thiết kế trẻ, tôi tin, chọn những chủ đề thời trang gần gũi, tôn vinh thiên nhiên luôn mang đến ấn tượng đẹp. Không chỉ cập nhật xu hướng thời trang mới, mà các BST thời trang của các NTK Việt thời gian qua thực sự mang sứ mệnh quảng bá văn hóa, đưa hình ảnh thiên nhiên, con người Việt đến gần hơn với công chúng quốc tế”.