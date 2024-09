Thông cổ thụ Đà Lạt liên tiếp ngã đổ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong ngày 7-9, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có mưa kèm gió to đã làm các cây thông có đường kính gốc lớn bị ngã đổ, may mắn không có thương vong về người.