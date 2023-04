Thu nhập bình quân của người lao động tăng 640.000 đồng/tháng so với cùng kỳ năm trước

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 là 7 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng).

Tại cuộc họp báo do Tổng cục Thống kê tổ chức sáng 6-4, cơ quan này nhận định, thị trường lao động quý 1 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý 1 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 1-2023 là 52,2 triệu người, tăng 88.700 người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở khu vực thành thị tăng 121.000 người; trong khi đó, khu vực nông thôn giảm 32.300 người. Lực lượng lao động nam và nữ đều tăng, tương ứng tăng 60.300 người và 28.400 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 1 năm 2023 là 26,4%, không thay đổi so với quý trước và cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39%, tương đương gần 20 triệu người, tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 33,9%, lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất, 27,1%.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1 là trên 1 triệu người, giảm 34.600 người so với quý trước và giảm 65.100 người so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 1 là khoảng 885.500 người, giảm 12.400 người so với quý trước và giảm 443.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 là 7 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần khu vực nông thôn (8,6 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng).