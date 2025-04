Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Nông

Ngày 21-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã phối hợp với Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh năm 2025.

Về tham dự ngày hội có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an.

Thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức ngày hội, biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Nông nói chung, TP Gia Nghĩa và Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi lễ

Để phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ sở giáo dục từ tỉnh đến cơ sở và đông đảo nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung xây dựng thế an ninh nhân dân, thế trận lòng dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay tại cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức thượng tôn pháp luật; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao tặng 40 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Trung ương đã trao tặng cho Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng một máy in ảnh màu, trao tặng 40 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến tặng bằng khen của Bộ Công an đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Bộ Công an cũng đã tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc và bằng khen của Bộ Công an đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

MAI CƯỜNG