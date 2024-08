Phối hợp chặt chẽ, làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 24-8, Công an TPHCM tổ chức lễ ký kết thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM và Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) TPHCM về xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2029. Đến dự có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.