Thủ trưởng công an các cấp phải nêu gương toàn diện

Ngày 15-5, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh học tập, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Tại hội nghị, để nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Tô lâm đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo công an các cấp cần tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về ba vấn đề cốt yếu là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu” trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần kiên trì, liên tục, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng 1 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 2 cá nhân đã lập chiến công xuất sắc. Ảnh: PHONG HOÀNG

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các cấp tổ chức thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề: “Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu, học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong học tập, thực hiện và làm theo Bác; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hàng giờ, hàng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ hình thành nên chuẩn mực về “Tư cách người Công an cách mệnh”.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dù ở cương vị nào, mỗi cán bộ chiến sĩ cũng phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn nhận thức sâu sắc, nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” để giữ mình cho thật sự trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự, xác định rõ “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” và thực hiện phương châm hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Đặc biệt, bí thư cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp phải gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải thể hiện vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; quan hệ với nhân dân; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải làm gương cho quần chúng với phương châm: "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Báo cáo tóm tắt 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh học tập, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, cho thấy, lãnh đạo công an các cấp đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Theo Bộ Công an, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể. Trong đó, lực lượng công an luôn tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo bước chuyển biến “đột phá” trong chuyển đổi số quốc gia.

Lực lượng công an nhân dân luôn có trách nhiệm cao trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng; đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, thực hiện có hiệu quả mô hình: “Con nuôi công an xã”, “Mẹ đỡ đầu” cho 1.800 cháu có hoàn cảnh khó khăn; “Ngân hàng máu sống”... được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công các hạng Nhì, Ba, tặng Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Trưởng Công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và Thượng úy Trần Vĩnh Chiến, cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM.

ĐỖ TRUNG