Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng BCĐ; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ.

Phó Trưởng BCĐ còn có các Phó Thủ tướng: Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng; cùng với đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Các thành viên BCĐ gồm lãnh đạo các bộ, ngành.

BCĐ có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Cũng theo quyết định, thành lập 3 tiểu ban giúp việc cho BCĐ gồm: Tiểu ban triển khai Đề án 06 do Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ KHCN làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng tiểu ban.

Bộ KHCN làm nhiệm vụ Cơ quan thường trực của BCĐ.

LÂM NGUYÊN