Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Chiều 19-4, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra, động viên các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Cùng tới thăm và động viên có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: LÊ MINH

Tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu chứng kiến các khối quân đội, dân quân tự vệ diễn tập diễu binh, diễu hành bảo đảm đi đúng, đều, thống nhất, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang. Các khối đứng thực hiện tốt động tác đứng nghiêm theo đội hình khối, bảo đảm đẹp, nghiêm trang, thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã động viên các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tập luyện tại sân bay quân sự Biên Hòa và động viên các lực lượng công an tập luyện tại Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành, các lực lượng tham gia bảo đảm, phục vụ những tình cảm thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Thủ tướng, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chương trình kỷ niệm cấp quốc gia nằm trong chuỗi các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2025. Trong đó, hoạt động diễu binh, diễu hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khối quân đội tham gia diễu binh. Ảnh: LÊ MINH

Nhấn mạnh nhân dân cả nước đang rất háo hức mong chờ đến ngày được xem cuộc diễu binh, diễu hành chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, các lực lượng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần làm nên thành công chung của lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sự tri ân với các thế hệ đi trước, đặc biệt là những người đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành thực hiện tinh thần “năm nhất”, đó là chuẩn bị kỹ lưỡng nhất; tinh thần tốt nhất; động tác đẹp nhất; hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả nhất; bảo đảm hậu cần, phục vụ chu đáo nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là vinh quang, vừa là trách nhiệm, tập trung cao độ với tinh thần "khẩn trương nhất; nghiêm túc nhất; quyết tâm cao nhất”, đoàn kết, đồng lòng, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai và các địa phương liên quan trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm bảo đảm đúng chương trình, kịch bản. Đồng thời, triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động tại lễ kỷ niệm.

Dưới đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên các lực lượng diễu binh, diễu hành (Ảnh: LÊ MINH)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên viên

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên và tặng quà các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Các khối diễu binh, diễu hành

VĂN MINH - LÊ MINH