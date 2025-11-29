Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bà con vùng “rốn lũ” Hòa Thịnh

Chiều 29-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Cơn bão số 13 và trận mưa lũ lịch sử, tại khu vực miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân, trong đó xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa phương bị nặng nhất.

3O7A3923.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm xã Hòa Thịnh, nơi bị thiệt hại nặng sau đợt lũ lụt vừa qua

Theo thống kê sơ bộ, trong cơn lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn xã Hòa Thịnh đã có 25 người chết, 96 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 200 căn bị tốc mái, hư hại, 5.690 căn nhà bị ngập; khoảng 3.000 tấn lương thực của người dân bị cuốn trôi, hơn 37.600 con gia súc, gia cầm bị chết. Cùng với đó là nhiều công trình hạ tầng (trường học, trạm y tế, đường sá, điện, viễn thông…) bị hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính trên 615 tỷ đồng.

3O7A3770.JPG
3.JPG
Thủ tướng động viên những gia đình có nhà bị sập trong mưa lũ

Thủ tướng trực tiếp đến thăm, động viên những gia đình có người bị tử vong và tặng quà cho bà con tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh bị sập nhà hoàn toàn trong đợt lũ lụt vừa qua. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã chia sẻ với bà con về những khó khăn, mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra và mong muốn người dân xã Hòa Thịnh đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục hậu quả bão lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, mong muốn bà con phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, Chính phủ sẽ nghiên cứu để khoanh nợ, giãn, hoãn nợ; hỗ trợ bà con vay ngân hàng để tái sản xuất.

3O7A4220.JPG
Rất nhiều người dân phấn khởi khi Thủ tướng đến thăm
z7275167008698_e47aac137da8b19b74beb47f2d6e2b37.jpg
Thủ tướng thăm, động viên gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ vừa qua
z7275472496061_ac8b01e0d4978b5af4a9c50b0625aea1.jpg
Thủ tướng tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở xã Hòa Thịnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn nhanh chóng hỗ trợ bà con dọn dẹp, sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Điều quan trọng trước mắt là phải ổn định sinh kế cho nhân dân, khôi phục sản xuất, hỗ trợ về vốn, lãi suất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi cho bà con.

MAI CƯỜNG

