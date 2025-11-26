TP Hải Phòng bổ sung tên cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào ngân hàng tên đường

Xã hội

Ngày 26-11, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định về việc bổ sung 182 tên vào Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Thành khi còn là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, phát biểu tại Đại hội đại biểu TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Theo đó, có 70 tên danh nhân có công với đất nước và TP Hải Phòng; 104 tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của địa phương, địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân; 6 tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia, địa phương; 2 tên là sự kiện lịch sử có giá trị tiêu biểu của địa phương.

Trong danh sách bổ sung tên đường có tên cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (1962 - 2023).

Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ra và lớn lên tại xã Tân Liên, TP Hải Phòng (nay là xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Đồng chí nguyên là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Năm 2021, đồng chí được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí mất ngày 22-8-2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi. Quá trình công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

ĐỖ TRUNG

