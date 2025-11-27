Thủ tướng yêu cầu chủ động phòng ngừa bão số 15 "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó bão số 15

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 231/CĐ-TTg về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 tiếp tục mạnh thêm (có thể đạt cấp 11, giật cấp 14), hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.

Từ các thảm họa thiên tai vừa qua, để chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành tổ chức theo dõi sát tình hình, tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão, lũ vừa qua, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão, trong đó tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển, nhất là trên các vùng biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão khẩn trương di chuyển thoát ra hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn.

Các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; rà soát kỹ các phương án, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nếu dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

LÂM NGUYÊN