Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ các nước Nhật Bản, UAE, Qatar

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản và Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đồng thời thảo luận nhiều nội dung, trong đó có chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Ngày 17-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, chia sẻ về những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi, đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ Việt Nam phù hợp. Trong đó, Nhật Bản có thể hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc hỗ trợ gián tiếp với việc để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Ito Naoki có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất… Cùng với đó, trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận bằng hình thức phù hợp nguồn dầu mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với giá nhiên liệu. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, phía Nhật Bản đang trao đổi, thảo luận tích cực với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bader Abdullah Almatrooshi, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam để trao đổi, thúc đẩy thực hiện kết quả điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE vừa qua, trong đó có việc tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Nêu lại kết quả cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất. Trong đó, triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn". Thủ tướng mong Đại sứ thúc đẩy nhanh tiến độ và mong sớm nhận được lô dầu đầu tiên từ UAE trong thời gian gần nhất…

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, mong muốn ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp lớn của UAE đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, hạ tầng và logistics, với các dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ giữa hai nước tại Việt Nam; thực hiện kết nối doanh nghiệp, kết nối 2 nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác lao động, du lịch, giao lưu nhân dân.

Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi cho biết, trên nền tảng vững chắc, cùng với thực hiện việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam, UAE cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa. Trong đó, thúc đẩy các doanh nghiệp UAE đầu tư tài chính vào Trung tâm Tài chính quốc tế; thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics; sớm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất…

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất quan tâm và chia sẻ tình hình vùng Vịnh hiện nay, mong muốn cùng Qatar góp phần tìm giải pháp hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông. Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật lệ quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9-3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) theo hợp đồng cho Việt Nam khi tình hình ổn định; phối hợp xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam trong thời gian tới và sớm đưa quan hệ Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA