Kuwait cam kết tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam

Chiều 9-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah để trao đổi về tình hình khu vực và quan hệ song phương Việt Nam - Kuwait.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và chia sẻ với những khó khăn của nhân dân khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và mong Kuwait và các nước liên quan tiếp tục kiềm chế, thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và bảo đảm các quyền lợi chính đáng của tất cả các bên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Thủ tướng cũng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam.

Trước đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kuwait nhất trí sẽ phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng Kuwait cũng cam kết sẽ phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sơ tán, di tản nếu cần thiết.

Hai Thủ tướng nhất trí quyết tâm chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận nhân chuyến thăm thành các hợp tác cụ thể, thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh như năng lượng, an ninh lương thực, Halal, du lịch…

Tin liên quan Iran tuyên bố phá hủy mục tiêu quân sự Mỹ tại UAE và Kuwait

TTXVN