Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Sáng 1-11, Công an TPHCM tổ chức hội nghị triển khai phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023 – 2028 trong Tuổi trẻ Công an TPHCM và ra mắt công trình thanh niên “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Tuổi trẻ Công an TPHCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn TPHCM”.