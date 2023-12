Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Belarus cùng thưởng thức cà phê, ngắm phố Hà Nội

Hai Thủ tướng thưởng thức cà phê, ngắm đường phố Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 8-12, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus ký Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Belarus về chuyển giao người bị kết án phạt tù để tiếp tục chấp hành án.

Ký Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Belarus về chuyển giao người bị kết án phạt tù để tiếp tục chấp hành án. Ảnh: QUANG PHÚC

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Belarus ký Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Ký và trao Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại diện Bộ KH-CN Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus ký bản ghi nhớ giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KH-CN Việt Nam và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus về hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ.

Ký và trao hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi hội đàm và chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Roman Golovchenko đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình và thưởng thức cà phê, ngắm đường phố Hà Nội.

>> Chùm ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Roman Golovchenko thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và thưởng thức cà phê, ngắm đường phố Hà Nội:

Ảnh: QUANG PHÚC

PHAN THẢO