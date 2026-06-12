Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng sức bật cho kinh tế tư nhân

Ngày 12-6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm cải thiện năng suất và việc làm thỏa đáng từ góc nhìn thực tiễn”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hệ sinh thái năng suất vì việc làm bền vững (PE4DW) do ILO Việt Nam tài trợ, thu hút sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tham dự hội thảo để tìm kiếm cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển. Ảnh MINH XUÂN

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho rằng, để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, cần đồng thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguồn lực và môi trường kinh doanh. Trong đó, hai nhóm giải pháp trọng tâm là cải cách thể chế và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực.

Tinh thần xuyên suốt của các chính sách mới là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các cơ chế mới hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, tài chính và đổi mới sáng tạo cũng đang được triển khai.

Theo các đại biểu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường và phát triển bền vững. Để quá trình này diễn ra hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tạo dựng hệ sinh thái thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Một nội dung khác được nhiều đại biểu quan tâm là chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 để tăng sức bật cho kinh tế tư nhân. Chương trình tập trung đào tạo kỹ năng quản trị hiện đại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp.

MINH XUÂN