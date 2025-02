Thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025, hơn 200 thanh niên TPHCM được hỗ trợ kinh phí mổ mắt cận

Sáng 6-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TPHCM họp phiên thứ II (phiên cuối) về công tác chuẩn bị giao quân năm 2025.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Sáng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, các địa phương tổ chức Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trang trọng, với tổng số lệnh gọi nhập ngũ chính thức đã trao là 4.003.

So với năm 2024, số đồng chí là đảng viên chính thức tăng 0,14% và vượt 1,42% so với Nghị quyết đề ra. Về trình độ, công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, vượt 12,5% so với chỉ thị của UBND Thành phố.

Trung tá Nguyễn Quang Sáng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo kết quả công tác chuẩn bị giao quân năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã hoàn tất hồ sơ tuyển chọn theo quy định, đảm bảo giao đủ chỉ tiêu. Thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí phẫu thuật mắt cho công dân, công an các địa phương đã tổ chức cho 211 trường hợp phẫu thuật mắt.

Năm 2025, Lễ giao quân điểm của TPHCM được tổ chức tại quận 7. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm giao quân được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận phiên họp, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đánh giá, chất lượng tuyển quân năm nay tốt hơn so với năm 2024.

Bên cạnh hoàn tất các công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân, Trung tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội với những chương trình thiết thực.

Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh, Công an Thành phố bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi giao quân.

Trung đoàn Gia Định làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ra quân huấn luyện.

THÀNH TRỌNG