Không để trục lợi chính sách từ hỗ trợ kinh phí điều trị tật khúc xạ mắt khi tuyển chọn nghĩa vụ quân sự

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, cùng chủ trì.

Năm 2024, TPHCM được chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.900 công dân nam nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong đó, có 950 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an; 3.950 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. TPHCM tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân cụ thể, cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên; công dân nhập ngũ có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên; công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 1 và 2 đạt từ 70% trở lên.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Văn Nam phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Hội đồng, có 5.630 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ, đạt tỉ lệ 36% so với tổng số điều khám, bình quân 2,78 công dân đến khám có 1 công dân đủ sức khỏe. Trong đó, sức khỏe loại 1 có 828 công dân, đạt 14,71% so với số công dân đủ sức khỏe; sức khỏe loại 2 có 3.116 công dân, đạt 55,35% so với số công dân đủ sức khỏe; sức khỏe loại 3 có 1.686 công dân, đạt 29,94% so với số công dân đủ sức khỏe.

Đối với đảng viên, có 98 đồng chí đủ sức khỏe, đạt tỉ lệ 2,48% so với chỉ tiêu, trong đó 91 đảng viên chính thức, đạt 2,3%, vượt 1,3% so với chỉ tiêu đề ra là 1% đảng viên chính thức. Đối với công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học, TPHCM có 2.214 công dân đủ sức khỏe, đạt 39,33% so với số công dân đủ sức khỏe; 18 công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước…

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM theo dõi, quán xuyến, tham mưu, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch, chỉ đạo cơ sở tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo an toàn, đảm bảo yếu tố tâm lý cho tân binh. Đồng thời, giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình quân số, diễn biến tư tưởng của công dân từ nay đến ngày giao quân.

Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công an TPHCM phối hợp tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an bảo đảm đủ chỉ tiêu. Đồng thời, rà soát thẩm định chất lượng chính trị, đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động liên quan.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu cần làm đúng từ khâu tuyển chọn tới khi thực hiện. Nếu người được hỗ trợ mổ mắt nhưng không tham gia nghĩa vụ như cam kết ban đầu bởi lý do chủ quan hay cố ý thì phải thu hồi lại nguồn kinh phí.

Đồng chí lưu ý cần giải quyết vấn đề một cách có tình, có lý. Trường hợp người được hỗ trợ mổ mắt nhưng không tham gia nghĩa vụ vì nguyên nhân khách quan, thành phố cần lập hồ sơ, xác minh nguyên nhân mà không đặt vấn đề thu hồi lại tiền. Đồng chí yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc không để ai trục lợi chính sách, nhưng cũng không được để xuất hiện tâm lý không hay đối với người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động, thực hiện chính sách đối với công dân nhập ngũ, gia đình có công dân nhập ngũ, để công dân an tâm huấn luyện, phục vụ, đảm bảo chính sách hậu phương quân đội.

Còn các địa phương chịu trách nhiệm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, quản lý theo dõi sát các di, biến động, xử lý các vấn đề liên quan. Riêng các chỉ tiêu đảng viên, sức khỏe, trình độ từ của công dân nhập ngũ, đồng chí yêu cầu phải làm thực chất, không đối phó, không chạy theo chỉ tiêu.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng tuyển gọi công dân nhập ngũ, cần có kế hoạch để thanh niên có sức khỏe, trình độ tham gia phục vụ lâu dài cho quân đội, công an.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng đề án phát huy bộ đội xuất ngũ, thanh niên nghĩa vụ công an xuất ngũ để sau 2 năm nghĩa vụ có thể tiếp tục học tập để phục vụ chuyên nghiệp hoặc trở thành nguồn lực phục vụ địa phương.

NGÔ BÌNH