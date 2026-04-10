Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 10-4, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại cuộc gặp, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Hun Manet nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey. Chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng dưới sự điều hành đầy quyết tâm của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, góp phần vào những thành tựu to lớn và toàn diện của Campuchia trong thời gian tới, thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ, tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đứng đầu là Samdech Techo Hunsen và của Chính phủ Campuchia đứng đầu là Thủ tướng Hun Manet, quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ sẽ ngày càng phát triển.

Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Campuchia; chúc mừng Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng hai chữ số, hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Manet gửi lời chúc mừng thân thiết nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được Quốc hội Khóa XVI bầu giữ trọng trách mới.

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 2-2026 tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương CPP và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác chiến lược và mở ra nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong giai đoạn mới, đồng thời tăng cường đoàn kết, gắn kết chặt chẽ giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo tình hình của mỗi nước và cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ hợp tác, đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam - Campuchia cũng như giữa Campuchia - Lào - Việt Nam càng cần phải được củng cố hơn bao giờ hết.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai Đảng, hai Chính phủ ngày càng được củng cố và phát triển gắn bó; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia, coi đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai nước, hai bên nhất trí không ngừng củng cố vững chắc tin cậy chính trị, triển khai cụ thể hóa kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và kết quả Cuộc gặp Ban thường vụ hai Đảng tháng 2-2026, trong đó có việc xây dựng và ký Chương trình hành động chung triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Hai Lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, giao lưu nhân dân. Hai bên tăng cường gắn kết thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính ngân hàng và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mức độ gắn kết của hai nền kinh tế. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm xuyên biên giới; nỗ lực hoàn thành phân giới cắm mốc, cũng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là tăng cường gắn bó giữa thanh niên hai nước, qua đó củng cố nền tảng xã hội, vun đắp tình cảm hữu nghị và tạo sự đồng thuận, ủng hộ bền vững của nhân dân hai nước đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2027), qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, và gìn giữ giá trị đoàn kết, gắn bó - tài sản vô giá cho thế hệ sau này.

Nhân dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hai nước.

