Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thăm, động viên lực lượng bảo vệ, biểu diễn phục vụ đại lễ 30-4

Sáng 28-4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TPHCM) tham gia bảo vệ, biểu diễn, phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ động viên cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ, biểu diễn phục vụ lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và học viên trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như trong các hoạt động biểu diễn, phục vụ lễ kỷ niệm trong những ngày qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các lực lượng tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, đại biểu Trung ương, địa phương và nhân dân tham dự lễ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng ngừa cháy nổ, hạn chế tối đa ùn tắc trước, trong và sau lễ.

Các tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu diễn, diễu binh, diễu hành và bảo đảm ANTT cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ động viên, tặng quà các đơn vị tham gia bảo vệ, biểu diễn phục vụ lễ kỷ niệm

CHÍ THẠCH