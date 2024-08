Tiến bộ y khoa nhờ công nghệ

Reece - một em bé 7 tuổi ở Anh đã trở thành đứa trẻ đầu tiên ở nước này được phẫu thuật thận bằng thiết bị tiên tiến có sự hỗ trợ của robot. Reece bị tắc nghẽn niệu đạo gây bệnh bí tiểu. "Nó đi công viên và ngã vào một cái cột. Nó nói rằng nó ổn, nhưng sau đó vào buổi tối, nó đi vệ sinh và thấy có một ít máu trong nước tiểu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã chụp chiếu và phát hiện có vấn đề tắc nghẽn", mẹ của Reece cho biết.

Bác sĩ Ewan Brownlee thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: EURONEWS

Thủ thuật phẫu thuật nội soi tạo hình bể thận được thực hiện để điều trị tình trạng tắc nghẽn, sửa chữa chỗ hẹp nơi niệu quản. Phẫu thuật truyền thống cho quy trình này có thể gây ra một số biến chứng. Ewan Brownlee, bác sĩ tư vấn tiết niệu nhi khoa tại Bệnh viện Đại học Southampton, người thực hiện ca phẫu thuật, cho biết: "Hai phương pháp truyền thống là phẫu thuật mở, rạch một đường tương đối lớn và thực hiện mọi việc bằng tay, hoặc phẫu thuật nội soi bao gồm những vết rạch nhỏ trên bụng".

Thiết bị hỗ trợ robot do CMR Surgical Ltd có trụ sở tại Cambridge phát triển, có thể giúp đạt được độ chính xác mà con người không thể thực hiện được, thông qua việc sử dụng các dụng cụ phẫu thuật nhỏ và điều khiển thủ công hỗ trợ robot, cũng như màn hình độ nét cao được phóng đại. Bác sĩ Brownlee cho biết thêm: "Phần hỗ trợ robot ở bên trong, chuyển động linh hoạt như một cổ tay và được điều khiển bằng cần bên ngoài. Cần điều khiển này vẫn hoàn toàn do bác sĩ phẫu thuật kiểm soát”.

Quỹ tín thác NHS Guy's và St Thomas tại London cho biết, vào năm 2023, hầu hết các ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, thận và phổi đều được thực hiện bằng robot... Theo Bệnh viện nhi Southampton, robot này có độ chính xác và khả năng điều khiển tiên tiến, cho phép sử dụng trên những bệnh nhân nhỏ tuổi. Cánh tay robot được sử dụng cho ca phẫu thuật của cậu bé Reece có phạm vi chuyển động 720 độ, cho phép sử dụng các dụng cụ phẫu thuật đủ nhỏ để thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp.

"Lần đầu tiên tôi nghe nói rằng sẽ có một con robot phẫu thuật cho thằng bé, tôi hơi lo lắng. Sau khi biết rằng có bác sĩ điều khiển robot thì thấy an tâm hơn”, bố của Reece cho biết. Reece được xuất viện một ngày sau ca phẫu thuật và dự kiến ​​sẽ hồi phục hoàn toàn.

Các bác sĩ phẫu thuật tham gia thử nghiệm hy vọng phẫu thuật nhi khoa có sự hỗ trợ của robot sẽ trở nên phổ biến trên toàn thế giới. "Tôi hy vọng rằng có thể có nhiều thủ thuật ít xâm lấn hơn cho trẻ em trên toàn thế giới. Công nghệ hỗ trợ bằng robot sẽ giúp thực hiện các thủ thuật ít xâm lấn dễ dàng hơn", bác sĩ Brownlee phát biểu. Bệnh viện nhi Southampton cho biết, sẽ thử nghiệm thiết bị này trên 150 bệnh nhân trẻ em trong một nghiên cứu sắp tới.

LAM ĐIỀN