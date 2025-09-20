Tiến đến mô hình bệnh viện thông minh

Đón nhận Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Nghị quyết 72), với tâm thế sẵn sàng, lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn TPHCM khẳng định đẩy nhanh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.

Không còn mất cả ngày đợi khám bệnh, lấy thuốc

Mắc tiểu đường, tim mạch nhiều năm nay, tháng nào cụ Lê Thị Kiên (82 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) cũng phải đến Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM khám định kỳ, lấy thuốc. Cụ kể: “Trước đây, do tuổi cao, sức yếu, mỗi lần đi tái khám tôi phải cẩn thận mang thẻ bảo hiểm y tế, sổ khám bệnh, các đơn thuốc... trong túi giữ kỹ. Nhưng cũng có lúc quên do đãng trí, lại phải đi xe ôm quay về lấy, rất mệt mỏi, mất cả ngày chỉ để tái khám và lấy thuốc. Giờ đi khám khỏe lắm, đến bệnh viện có nhân viên hướng dẫn chỉ cần quẹt thẻ ở ki-ốt, đăng ký khám bệnh bằng thẻ Tekmedi là đợi tới lượt khám”.

Cụ Kiên là 1 trong hàng chục ngàn người dân của thành phố đang được hưởng lợi từ việc các bệnh viện triển khai khám chữa bệnh bằng hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT). Người bệnh chỉ cần đặt lịch khám trực tuyến, không còn mất thời gian chờ lấy số đăng ký như trước.

Nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất TPHCM hướng dẫn người dân quẹt thẻ Tekmedi để đăng ký khám chữa bệnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nói về việc triển khai HSSKĐT, BS-CKII Trương Quang Anh Vũ, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, cho biết, bệnh viện là một trong những trung tâm tim mạch - lão khoa hàng đầu khu vực phía Nam và đang phấn đấu xây dựng thành bệnh viện lão khoa toàn diện hạng đặc biệt. Do trên 70% người bệnh là người cao tuổi và có trên 1.200 bệnh nhân nội trú, để thuận lợi cho người bệnh, bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh từ 5 giờ sáng và có hàng chục nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh tại 5 ki-ốt Tekmedi.

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Ngãi Giao, TPHCM) cho hay, là bệnh viện đặc thù, người bệnh “lúc tỉnh, khi mê”, bên cạnh sự nỗ lực, vượt khó điều trị, chăm sóc người bệnh, thời gian qua, bệnh viện đã đưa hệ thống ki-ốt điện tử, HSSKĐT vào sử dụng, phục vụ đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí. Người bệnh có thể dễ dàng tra cứu thông tin, lấy số thứ tự và thanh toán không dùng tiền mặt chỉ trong vài phút. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm tình trạng quá tải tại quầy tiếp đón, đồng thời giảm áp lực cho nhân viên y tế và góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của ngành.

Tháo gỡ các “nút thắt”

BS-CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, cho biết, Nghị quyết 72 là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống y tế, bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đồng đều giữa các vùng miền. Ông mong muốn thành phố ưu tiên phân bổ ngân sách để xây mới, cải tạo, mở rộng bệnh viện, phát triển các khoa phòng chuyên sâu; đồng thời trang bị các thiết bị hiện đại như máy MRI, CT, phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế, máy phẫu thuật nội soi, robot hỗ trợ phẫu thuật...

PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng khoa Y, Chủ nhiệm Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược TPHCM, bày tỏ tâm đắc nội dung “chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền; bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát triển y tế chuyên sâu và bảo đảm an ninh y tế” được nêu trong Nghị quyết.

Theo ông, những thay đổi sâu sắc về mô hình bệnh tật, như gia tăng các bệnh không lây nhiễm, tình trạng già hóa dân số... đòi hỏi chất lượng dịch vụ y tế nâng cao hơn. Vì vậy, những “điểm nghẽn” về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong số hóa HSSKĐT cần được tháo gỡ.

Ngành y tế cần quyết liệt kiến nghị, đề xuất thành phố triển khai cải tạo, xây mới các cơ sở y tế đã xuống cấp như: Bệnh viện Tâm thần TPHCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM và các bệnh viện tuyến cơ sở cũ kỹ, quá tải. Tiếp đó, giải bài toán bảo đảm đủ nhân lực, đúng phân bổ, để mỗi trạm y tế phải có bác sĩ gia đình, điều dưỡng cộng đồng, dược sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng.

Việc phân bổ cần dựa trên bản đồ bệnh tật và nhu cầu thực tế của từng khu vực, thay vì dàn trải, cào bằng. Nhân viên y tế cơ sở cần được đào tạo lại về y học gia đình, quản lý bệnh mạn tính, dự phòng lây nhiễm, chăm sóc liên tục theo vòng đời để chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Bởi họ không chỉ chữa bệnh khi người dân đến trạm, mà phải biết “giữ sức khỏe” cho cộng đồng từ sớm.

Theo Sở Y tế TPHCM, thành phố hiện có 162 bệnh viện (12 bệnh viện bộ, ngành), trong đó 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa và 90 bệnh viện ngoài công lập. Số lượt khám bệnh ngoại trú sẽ tăng từ 42 triệu lên 51 triệu lượt người/năm, trong khi số giường bệnh lại giảm từ 42 giường bệnh/10.000 dân còn 35,1/10.000 dân. Để phục vụ, chăm sóc nhân dân ngày một tốt hơn, việc áp dụng HSSKĐT trong công tác khám chữa bệnh không chỉ giúp giảm tải khâu hành chính mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Mục tiêu đến năm 2030 có 95% người dân thành phố được lập HSSKĐT.

QUANG HUY - TRÚC GIANG