Australia: Cảnh báo người dân cúm mùa dịp Giáng sinh

Số ca mắc cúm tại Australia tăng mạnh trong tháng 12 buộc các chuyên gia y tế cảnh báo người dân nên "giữ an toàn" trong các cuộc tụ họp dịp lễ Giáng sinh.

Các chuyên gia y tế Australia cảnh báo cúm mùa bùng phát. Ảnh: ISTOCK

Theo thống kê mới nhất của Học viện Bác sĩ đa khoa hoàng gia Australia (RACGP), tính đến ngày 21-12, khoảng hơn 29.000 trường hợp mắc cúm được xác nhận, gấp 4 lần so với 6.952 trường hợp cúm cùng kỳ của năm 2024. Theo RACGP, số ca mắc cúm gia tăng có thể liên quan đến một chủng cúm mới, phân nhóm K.

Trong khi đó, Cục Thống kê Australia báo cáo tính đến tháng 11-2025, Australia đã ghi nhận 1.508 ca tử vong liên quan đến cúm, tăng đáng kể so với năm 2023 và 2024.

Người dân Australia được khuyến khích tiêm phòng cúm, nhất là trẻ nhỏ sống ở các bang Queensland, New South Wales, Nam Australia và Tây Australia. Chủ tịch RACGP, ông Michael Wright, nhấn mạnh việc tiêm phòng trong quá trình khám bệnh sẽ dễ dàng hơn. Ông Wright kêu gọi những người có kế hoạch tổ chức tiệc và lễ kỷ niệm cân nhắc các biện pháp để bạn bè và các thành viên gia đình có thể tham gia các hoạt động trên một cách an toàn.

MINH CHÂU