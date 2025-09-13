Kỳ vọng mới từ Nghị quyết số 72-NQ/TW: Hiện thực hóa công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân

LTS: Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (gọi tắt là Nghị quyết 72) vừa được ban hành đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Không chỉ là một văn kiện chính trị quan trọng, nghị quyết còn khơi dậy niềm tin và kỳ vọng lớn về sự đổi thay mạnh mẽ của ngành y tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Báo SGGP xin trích đăng một số ý kiến của các chuyên gia, người dân về vấn đề này.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM đang thăm khám cho người bệnh

PGS-TS ĐÀO XUÂN CƠ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai:

Từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh

Nghị quyết 72 là chiến lược, quyết sách rất kịp thời để phát triển đất nước vững mạnh, lấy con người làm trung tâm, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ ta và cũng sẽ là cuộc cách mạng đối với ngành y tế. Chúng ta đã có chính sách miễn học phí, tới đây là miễn viện phí, cùng với việc mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm, là một “tuyên ngôn” về chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng ta chuyển từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm, điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ngành y tế. Tôi tin rằng, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lộ trình bài bản, chúng ta sẽ thực hiện thành công Nghị quyết 72, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.

TS-BS DIỆP BẢO TUẤN, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM:

Một quyết sách nhân văn

Hai nội dung tôi rất tâm đắc trong nghị quyết này là: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; và đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Việc toàn dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm và miễn phí sẽ giúp phát hiện sớm bệnh lý ung thư (nếu có). Nhờ đó, chi phí điều trị giảm, hiệu quả điều trị tăng cao, tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư tại Việt Nam sẽ được kéo giảm… Có thể nói, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một quyết sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.

PGS-TS NGUYỄN CÔNG HOÀNG, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên:

Đầu tư nguồn lực cho ngành y tế

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị có nhiều mục tiêu cụ thể, đặc biệt là chính sách miễn viện phí và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn dân. Đây là bước đột phá trong chính sách y tế của Việt Nam. Nghị quyết này sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Để thực hiện thành công Nghị quyết 72, chúng ta nên tăng cường nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước cho ngành y tế và quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời các cơ sở y tế cần được đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

Anh LÊ HUY LINH, Công nhân xây dựng ở xã Xuân Mai, TP Hà Nội:

Mong chính sách sớm đi vào cuộc sống

Theo thông tin về Nghị quyết 72 vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ban hành, từ năm 2026, mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, tôi thấy phấn khởi lắm, chỉ mong chính sách này sớm đi vào cuộc sống để những gia đình công nhân như chúng tôi yên tâm hơn, vơi bớt nỗi lo lắng khi ốm đau. Phần lớn người dân đều có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng việc phòng bệnh vẫn chưa được chú trọng, nên khi bệnh tật phải đi viện, rất tốn kém, vất vả. Nghị quyết 72 nhấn mạnh tới yêu cầu về phòng bệnh hơn chữa bệnh, với quyết sách người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc hàng năm. Đó là điều đem lại niềm vui đối với toàn dân.

Bà TRẦN THỊ TRANG, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế:

Tính toán nguồn ngân sách thực hiện

Để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân và miễn viện phí toàn dân, chúng ta sẽ cần một nguồn lực tài chính rất lớn. Riêng việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho toàn dân sẽ cần thêm khoảng 25.000 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, các chương trình sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh phổ biến, gói dịch vụ y tế cơ bản do trạm y tế thực hiện cũng nên bổ sung kinh phí. Do đó, cần tính đến khả năng của quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước để xác định những bệnh nào cần sàng lọc, dịch vụ y tế nào được đưa vào miễn phí theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, bảo đảm tính khả thi. Đồng thời, có chính sách trích nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm có hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt… để tạo nguồn miễn viện phí.

Yên tâm chữa bệnh Sáng 12-9, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu TPHCM ken đặc người bệnh xếp hàng chờ lấy số thứ tự khám bệnh. Bà Nguyễn Thị Hiền (64 tuổi, ngụ phường Phước Long, TPHCM) bày tỏ vui mừng khi nghe tin thời gian tới sẽ được khám miễn phí hàng năm, tiến tới được miễn viện phí. Với những người bệnh như bà Hiền, đó không chỉ là chính sách mà còn là niềm an ủi, động viên để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật... Cùng chung hoàn cảnh, chị Lê Thị Thu (43 tuổi, ngụ TP Hà Nội), đang điều trị bệnh tại Bệnh viện K, chia sẻ: Điều trị bệnh ung thư rất tốn kém. Sắp tới, khi được miễn phí viện phí và hỗ trợ thuốc, chúng tôi sẽ yên tâm chữa bệnh, bớt nỗi lo cơm áo cho gia đình.

THÀNH AN - GIAO LINH - NGUYỄN QUỐC