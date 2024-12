Tiền Giang, Long An: Tặng hàng trăm vé tàu, xe, máy bay cho công nhân, người lao động về quê đón Tết cùng gia đình

Tặng quà hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đây là chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân năm 2025" nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, các chuyến xe về các tỉnh miền Tây (từ Long An đến Cà Mau), xe về các tỉnh Nam Trung bộ (từ Long An đến Quảng Nam), xe về các tỉnh phía Bắc Trung bộ (từ Long An đến Thanh Hóa), xe về các tỉnh phía Bắc (từ Long An đến TP Hà Nội).

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Long An còn tặng gần 200 vé tàu đi từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội và hơn 180 vé tàu đi từ ga Hà Nội, ga các tỉnh đến ga Sài Gòn cho đoàn viên, người lao động về quê đón tết cũng như trở lại Long An làm việc sau thời gian nghỉ tết.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Long An sẽ tặng 50 vé máy bay từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đến Sân bay Vinh và Sân bay Nội Bài cho đoàn viên, người lao động về quê đón tết.

Hiện, LĐLĐ tỉnh Long An đang triển khai kế hoạch, sắp xếp phương tiện đưa, đón miễn phí cho đoàn viên, người lao động về quê đón tết và trở lại làm việc sau tết.

Năm 2024, toàn tỉnh Long An có gần 350.000 lượt người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền gần 150 tỷ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Long An hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 61 Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Chuyến xe đưa đón miễn phí người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết



NGỌC PHÚC