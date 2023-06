Tiên phong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chính vì vậy, Ủy ban An toàn điện tử Australia đã đưa ra quyết định cuối cùng về Bộ luật An toàn internet đầu tiên trên thế giới. Theo đó, các ngành công nghệ được yêu cầu thực hiện các bước thích hợp để giảm quyền truy cập vào nội dung độc hại.

Các quy định này nhằm bảo đảm các công ty mạng tích cực theo dõi và xóa những nội dung bất hợp pháp, như lạm dụng tình dục trẻ em và các tài liệu ủng hộ khủng bố khỏi nền tảng của họ.

Theo bà Julie Inman Grant, Giám đốc Ủy ban An toàn điện tử Australia, các biện pháp này cho thấy Australia dẫn đầu thế giới trong việc bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

“Hầu hết người dân Australia ngạc nhiên khi biết rằng dù các thông tin về lạm dụng tình dục trẻ em và ủng hộ khủng bố là bất hợp pháp, nhưng chưa có chính phủ nào trên thế giới yêu cầu các công ty công nghệ chủ động ngăn chặn, phát hiện và sau đó xóa nội dung này”, bà Grant nói.

Bà Grant cũng khẳng định các quy định an toàn mạng sẽ không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dân. Theo bà, không nên viện dẫn quyền riêng tư như một cái cớ để không giải quyết các vấn đề an toàn mạng.

Trong khi đó, ông John Livingstone, Giám đốc Chính sách mạng tại Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) Australia, cho rằng các biện pháp an toàn của chính phủ đối với vấn đề mạng sẽ giúp giới trẻ (đối tượng dễ gặp nguy hiểm) tránh được những nội dung có thể gây chấn thương tâm lý nếu truy cập.

Nói một cách cụ thể, các quy định này giúp tăng cường bảo vệ trẻ em trong thế giới trực tuyến, bởi trẻ dành phần lớn thời gian trên mạng và do đó, chúng phải đối mặt với nguy cơ bị tổn hại cao hơn. Bất kỳ biện pháp nào có thể tăng cường bảo vệ trực tuyến cho trẻ em sẽ được chào đón và giúp đạt được mục tiêu mà UNICEF mong muốn.

Theo ông Livingstone, để các biện pháp bảo vệ an toàn trên không gian mạng được thực hiện tốt nhất, các công ty công nghệ phải ý thức được trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động của mình. “Chúng ta cần ngành công nghệ hoạt động với tiêu chuẩn cao, nhất là với các dạng nội dung hết sức nguy hiểm như lạm dụng tình dục trẻ em. Cần nhắm đến mức độ bảo vệ cao nhất cho trẻ em do mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của dạng nội dung này”, ông Livingstone nói.

Vị quan chức của UNICEF cho rằng thực hiện được điều này, Australia sẽ trở thành nơi an toàn nhất trên thế giới cho trẻ em khi truy cập mạng. Được biết, Ủy ban An toàn điện tử sẽ thương thảo về quy định an toàn trên mạng, liên quan đến các tài liệu lập pháp mà Chính phủ Australia cho là không thích hợp đối với trẻ em, chẳng hạn như phim ảnh khiêu dâm trên mạng.