Tiếp tục có phụ huynh bị gọi điện lừa chuyển tiền

Ngày 9-3, thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, ngày 8-3 tiếp tục có hai phụ huynh ở Củ Chi nhận được cuộc gọi từ kẻ gian nói rằng con đang cấp cứu ở bệnh viện, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền. Do đã được cảnh báo từ truyền thông nên phụ huynh không bị lừa.

Theo ông Lê Mạnh Hà, tính đến ngày 9-3, Công an TPHCM đã nhận được 4 tin báo từ cơ quan báo chí và 3 tố giác của người dân về các sự việc tương tự. Các đối tượng lừa đảo qua mạng rất tinh vi, với hơn 20 phương thức thủ đoạn khác nhau. Công an TPHCM TP đã lập trang thông tin trên Facebook mang tên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM để cập nhật các phương thức thủ đoạn, giúp người dân nắm và phòng tránh.

Trả lời câu hỏi về việc lộ lọt thông tin của học sinh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hồ Tấn Minh khẳng định dữ liệu ngành giáo dục được quản lý rất chặt chẽ. Có trường hợp đối tượng lừa đảo gọi điện nói thông tin không chính xác lắm về học sinh, nhưng phụ huynh có thể mất bình tĩnh nên vẫn bị lừa chuyển tiền. Trên website của các trường đều có đường dây nóng do lãnh đạo trường quản lý. Khi có việc liên quan, phụ huynh cần điện thoại vào đường dây nóng của trường để nắm thông tin.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, cho biết, đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT để khuyến cáo, cảnh giác với phương thức, thủ đoạn mạo danh thầy, cô giáo lừa tiền của phụ huynh học sinh.

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ việc phụ huynh học sinh bị kẻ gian mạo danh thầy, cô giáo gọi điện báo con em đang học ở trường bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền gấp vào tài khoản được cung cấp để thanh toán cho bệnh viện.

Sở GD-ĐT tỉnh Long An đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học thông tin rộng rãi cho cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh về các thủ đoạn lừa đảo để cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Khi phát hiện các trường hợp như trên, cần báo gấp cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.