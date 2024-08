Tiếp tục giải cứu 13 nạn nhân mua bán người

Tối 29-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cơ quan chức năng Bộ An ninh Lào vừa giải cứu thành công 13 công dân Việt Nam là nạn nhân của tội phạm mua bán người từ Lào về nước an toàn.