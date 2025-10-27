Tiger Street Football 2025 mở ra xu hướng mới cho bóng đá đường phố Việt

Quy tụ hơn 3.300 cầu thủ tranh tài với 900 bàn thắng, trong đó với hơn 30 bàn thắng nhân đôi tỷ số được ghi trong thời khắc phút cuối trận, Tiger Street Football 2025 đã tạo nên dấu ấn lịch sử với chuỗi đại tiệc bóng đá bùng nổ cảm xúc, rực rỡ đam mê.

Hơn cả một giải đấu, Tiger Street Football 2025 đã mang đến một lễ hội âm nhạc, bóng đá và tinh thần bản lĩnh thăng hoa

Hành trình bản lĩnh của Tiger Beer cùng người hâm mộ Việt Nam

Hơn 30 năm đồng hành cùng bóng đá Việt, Tiger Beer luôn là biểu tượng của tinh thần bền bỉ và đam mê chinh phục. Với Tiger Street Football 2025, thương hiệu tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi mang đến những trải nghiệm bóng đá đường phố đỉnh cao, kết nối hàng triệu người hâm mộ trên cả nước.

Không chỉ là một giải đấu, đó còn là cách Tiger Beer lan tỏa tinh thần bản lĩnh và kết nối cộng đồng thông qua niềm đam mê bóng đá. Và với những giá trị đó, Tiger Beer cùng Manchester United đã đồng hành với vai trò đối tác chính thức từ năm 2024, mang đến những trải nghiệm bóng đá hấp dẫn cho người hâm mộ toàn cầu. Đến với Việt Nam, nơi bóng đá không chỉ là môn thể thao vua mà còn là sợi dây gắn kết hàng triệu trái tim, sự hợp tác ấy càng thêm ý nghĩa thông qua Tiger Street Football 2025.

“Khi những huyền thoại CLB Manchester United có mặt tại đây, tôi tin rằng họ không chỉ mang đến bầu không khí bùng nổ, mà còn khơi dậy niềm đam mê và tinh thần bóng đá trong mỗi người. Với Tiger Beer, đây không đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà là hành trình kết nối cộng đồng qua những trải nghiệm giàu cảm xúc và ý nghĩa” - bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao, nhãn hàng Tiger Beer Việt Nam chia sẻ.

Bà Huỳnh Phương Thảo chia sẻ tại họp báo trước thềm đêm chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025

Giấc mơ thi đấu cùng huyền thoại đã thành hiện thực...

Từ những con phố nhỏ, Tiger Street Football 2025 đã biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. “Đây sẽ là một trải nghiệm có một không hai dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam - không chỉ để gặp gỡ, bắt tay hay chụp ảnh cùng các huyền thoại Manchester United - mà còn là cơ hội được học hỏi, truyền cảm hứng và thậm chí lập đội thi đấu cùng chính những ngôi sao mà họ luôn ngưỡng mộ” - bà Huỳnh Phương Thảo cho biết.

Đại diện Tiger Beer không giấu nổi sự tự hào khi thương hiệu mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm bóng đá chưa từng có từ trước đến nay tại Tiger Street Football 2025

Sự cộng hưởng giữa Tiger Beer và Manchester United không chỉ dừng lại ở tinh thần bứt phá mọi giới hạn, mà còn được cụ thể hóa rõ nét trong từng chi tiết của Tiger Street Football 2025. Mỗi thể thức thi đấu đều được tạo nên để khơi dậy tinh thần chiến đấu quật cường của các cầu thủ.

“Giải đấu luôn không ngừng đổi mới - như cách Tiger Beer luôn tạo nên xu hướng mới cho bóng đá đường phố với những trải nghiệm khác biệt. Chúng tôi có sân đấu với mặt sân mang hai chất liệu khác nhau. Bao quanh sân là lưới 360 độ không có đường biên, không có khoảnh khắc dừng lại, để mỗi cú chạm bóng đều là sự bản lĩnh, buộc cầu thủ phải bứt tốc, chiến đấu đến cùng” - Đại diện Tiger Beer chia sẻ.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến “Tiger Time” - phút thi đấu cuối cùng đầy căng thẳng và nghẹt thở, nơi bàn thắng được nhân đôi. “Trong bóng đá, những điều phi thường thường xảy ra ở những khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi nhất. Và tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc bùng nổ không tưởng ở cả bốn khu vực thi đấu trên toàn quốc qua thời khắc Tiger Time này” - bà Huỳnh Phương Thảo cho biết thêm.

Cuối cùng là chiếc “Thẻ xanh” - một điểm mới đầy thú vị của Tiger Street Football 2025. Khác với thẻ đỏ hay thẻ vàng, thẻ xanh được trao để tôn vinh những cầu thủ thể hiện tinh thần thể thao đẹp (“fair-play”) suốt trận đấu.

Bóng còn lăn, ngọn lửa đam mê còn rực cháy

Hơn một tháng khởi tranh trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, Tiger Street Football 2025 đã lập nên những con số ấn tượng chưa từng có trong các giải bóng đá không chuyên tại Việt Nam: 1.400 cá nhân đăng ký tham gia và 267 đội bóng tranh tài; gần 900 bàn thắng, trong đó có hơn 30 bàn được ghi trong thời khắc “Tiger Time” nhân đôi số điểm và 0 thẻ đỏ trong suốt mùa giải.

Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng của Hai Trường FC 2 và “lá chắn thép” Wes Brown đã giành chiếc cúp danh giá cùng giải thưởng 100 triệu đồng tại đêm chung kết

Bên cạnh đó, với phần thưởng đặc biệt dành cho người hâm mộ Việt Nam là cơ hội đến sân Old Trafford để chứng kiến trận Derby Manchester vào tháng 1-2026, Tiger Beer đã đưa lễ hội bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 vượt xa một giải đấu thể thao thông thường, trở thành biểu tượng của trải nghiệm thương hiệu sống động dành cho người hâm mộ Việt.

Tiger Street Football 2025 khép lại nhưng hành trình “Bóng lăn bất tận” vẫn sẽ luôn ở đó để tiếp lửa đam mê cho mọi thế hệ yêu bóng đá về sau

Mặc dù Tiger Street Football 2025 đã khép lại với những phút thăng hoa và cảm xúc đáng nhớ, nhưng tinh thần bản lĩnh cùng những câu chuyện của mỗi huyền thoại, mỗi cầu thủ Việt tại giải đấu sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ. Theo đó, hành trình “Bóng lăn bất tận” vẫn sẽ còn đó để tiếp lửa đam mê và lan tỏa ý chí không bỏ cuộc đến mọi thế hệ yêu bóng đá về sau, để mỗi cầu thủ, mỗi người hâm mộ góp phần viết tiếp câu chuyện của bản lĩnh và niềm tin, ngay cả khi tiếng còi chung cuộc kết thúc.

