Tỉnh Long An làm việc với chính quyền thành phố Seogwipo

Ngày 24-4, trong khuôn khổ làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Long An đã đến thăm, làm việc với Thị trưởng thành phố Seogwipo.

Đoàn công tác tỉnh Long An thăm và làm việc với Thị trưởng thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju

Tại buổi làm việc, Thị trưởng Lee Jong Woo cho biết, thành phố Seogwipo là thành phố lớn thứ 2 của Đảo Jeju, là một trong những địa điểm đã đăng cai World cup 2002. Đồng thời, dự kiến thành phố Seogwipo sẽ là một trong những địa điểm đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Apec 2025 tại tỉnh Jeju.

Thị trưởng Lee Jong Woo bày tỏ mong muốn được hợp tác toàn diện với các thành phố trung tâm của tỉnh Long An về phát triển kinh tế, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, khu phức hợp dịch vụ thương mại cao cấp… trong thời gian tới.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải làm việc và khảo sát Trung tâm hội nghị quốc tế Jeju (ICC)

Về phần mình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải chia sẻ về mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Long An với các địa phương của Hàn Quốc trước đây. Các lĩnh vực mời gọi đầu tư và tình hình thu hút đầu tư, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An cho rằng, giữa thành phố Seogwipo và thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường của Long An có những nét tương đồng về định hướng phát triển. Điều này phù hợp để có những kết nối sâu sắc hơn trong tương lai để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về mô hình phát triển các trung tâm hạt nhân về kinh tế - xã hội của địa phương.

Long An và thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju sẽ có những kết nối sâu hơn nhằm hướng đến hợp tác cụ thể trong việc phát triển các mô hình trung tâm hành chính công hiện đại, thương mại dịch vụ, du lịch và đào tạo giáo dục.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Long An đã đi khảo sát thực tế Trung tâm hội nghị quốc tế Jeju, nơi chuyên về tổ chức các cuộc họp, hội nghị quốc tế với trang thiết bị hiện đại.

Trước đó, ngày 23-4, Đoàn công tác tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Jeju, (Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, hai địa phương đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo tỉnh Long An và tỉnh Jeju cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện

Đồng thời, hai bên đã thảo luận về định hướng hợp tác toàn diện trong tương lai, tạo cơ sở tiền đề quan trọng trong thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch, giáo dục và đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, đầu tư sân golf đẳng cấp quốc tế…

Được biết, với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 22 đến 26-4, đoàn công tác của tỉnh Long An đến thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

NGỌC PHÚC