Tổ chức “Tháng nghe dân nói”

Ngày 18-6, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói”.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Kế hoạch là một trong những hoạt động nổi bật trong triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua hoạt động nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, việc tổ chức “Diễn đàn nhân dân” hoặc diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở cấp Trung ương tiếp tục duy trì, đổi mới hoạt động đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân; mở rộng phạm vi, nội dung đối thoại theo hướng tập trung vào những vấn đề lớn, những chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Đối với cấp tỉnh, cấp xã, căn cứ điều kiện thực tế, có thể tổ chức “Diễn đàn nhân dân” hoặc diễn đàn “Lắng nghe dân nói”; chú trọng tổ chức ở cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố.

Về hình thức tổ chức, tổ chức diễn đàn dưới các hình thức hội nghị trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; thiết lập các kênh tiếp nhận ý kiến của nhân dân, đoàn viên, hội viên thông qua nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông chính thức của mỗi tổ chức.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp tỉnh, cấp xã, duy trì, phát huy, sáng tạo và nhân rộng các mô hình tiếp xúc, lắng nghe nhân dân đã được triển khai hiệu quả, như: “Ngày cuối tuần cùng dân”; “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7”… Đồng thời, các địa phương chủ động xây dựng mới các mô hình lắng nghe dân nói phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương.

MTTQ khuyến khích đa dạng hóa các hình thức tổ chức mô hình lắng nghe dân nói, trong đó chú trọng các mô hình trực tiếp định kỳ, mở rộng trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để người dân có nhiều kênh phản ánh ý kiến, kiến nghị, đề xuất.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm và các dịp trước, sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động “Tháng nghe dân nói” tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp chung gửi đến các kỳ họp của Quốc hội và các cơ quan, bộ ngành liên quan.

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PHAN THẢO