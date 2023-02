Tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước của Tổng Bí thư

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học "Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay".

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Các tham luận gửi tới tham gia cũng như các ý kiến tại tọa đàm đã tập trung phân tích làm rõ làm rõ nhiều giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Phát biểu tại tọa đàm, GS-TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, đây là một cuốn sách rất quan trọng, thiết thực, sâu sắc với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặc biệt rất có ý nghĩa đối với lực lượng công an vì đã nói thẳng vào nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng công an.

"Cuốn sách là cẩm nang, định hướng cho lực lượng công an chúng ta trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện để lực lượng chúng ta là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ", GS-TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

"Cuốn sách giúp chúng ta có những nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, gợi mở phương pháp luận để chúng ta hành động quyết liệt, đúng pháp luật, bám sát chỉ đạo của Đảng, nhân văn và đạt hiệu quả...", Trung tướng, PGS-TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an nhận định.

Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các kiến nghị, tham luận tại tọa đàm đều tập trung phân tích, đánh giá tác phẩm của Tổng Bí thư đã quán triệt, làm sáng rõ, tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời làm rõ, sâu sắc hơn giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa của tác phẩm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hiện nay...

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết tọa đàm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm lan tỏa, quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hướng tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội như tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong công an nhân dân, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.