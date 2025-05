40 năm lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh

Ngoài nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chương trình còn có sự tham dự của TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, nguyên Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ; bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Trẻ; ông Thái Ngọc Quý, Phó Giám đốc NXB Trẻ. Từ Hà Nội, PGS-TS Văn Giá, chủ biên của ấn phẩm Nguyễn Nhật Ánh - Người giữ lửa cho văn học thiếu nhi cũng vào TPHCM dự chương trình.

Dịp này, NXB Trẻ cũng giới thiệu đến bạn đọc các ấn phẩm mới liên quan đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với nhiều thể loại khác nhau, gồm: Nguyễn Nhật Ánh - Người giữ lửa cho văn học thiếu nhi (Tiểu luận - Phê bình, nhiều tác giả), Cô gái đến từ hôm qua (Bản bìa cứng, in màu, có tranh minh họa), Two cats sitting at a window (Bản tiếng Anh của cuốn Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ) và Lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh (nhiều tác giả).