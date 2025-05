Tìm kiếm tình yêu và sự chữa lành từ "Con đường chẳng mấy ai đi"

Chiều 11-5, tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (số 40, đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM), Công ty sách Tuệ Tri (451 Books) phối hợp cùng Fahasa tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tình yêu và chữa lành” nhân dịp tái bản và ra mắt phiên bản đặc biệt của ấn phẩm Con đường chẳng mấy ai đi (NXB Dân trí). Diễn giả của chương trình là TS Xã hội học kiêm ThS Tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy.

Con đường chẳng mấy ai đi (tựa gốc: The Road Less Traveled) là tác phẩm nổi tiếng của TS - Bác sĩ tâm lý M. Scott Peck, ra mắt lần đầu vào năm 1978. Ngay từ khi phát hành, cuốn sách đã gây tiếng vang lớn trên toàn cầu, giữ vị trí trong danh sách New York Times Best Seller suốt hơn 10 năm liên tiếp, với hơn 10 triệu bản in và được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ.

Ngoài phiên bản bìa mềm, trong lần trở lại này, "Con đường chẳng mấy ai đi" còn có thêm phiên bản bìa cứng, được in bằng chất liệu giấy cao cấp

Sách được chia thành 4 phần chính, mỗi phần đại diện cho một chặng đường quan trọng trên hành trình phát triển nhân cách và sự trưởng thành tinh thần: Kỷ luật, Tình yêu, Trưởng thành và Tâm linh, Phước lành. Đây được xem là biểu tượng kinh điển của dòng sách tâm lý hiện đại, kết hợp hài hòa giữa tâm lý học ứng dụng và triết lý sống sâu sắc.

Chỉ sau hơn một năm ra mắt tại thị trường Việt Nam, Con đường chẳng mấy ai đi đã được đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc cũng như giới chuyên môn. Đến nay, sau 5 lần tái bản, ấn phẩm đã phát hành được 26.000 bản, chưa kể phiên bản bìa cứng. Trong lần tái bản thứ 5 này, ngoài phiên bản bìa mềm, Con đường chẳng mấy ai đi còn có thêm phiên bản bìa cứng với 2.500 bản. Ấn bản bìa cứng được thực hiện bằng chất liệu giấy cao cấp, thiết kế tinh tế, trang nhã và tặng kèm 4 postcard.

TS Phạm Thị Thúy thu hút người nghe bằng những câu chuyện, tình huống thực tế và hữu ích

Làm công tác tham vấn tâm lý và hôn nhân gia đình từ năm 1999, và trực tiếp trị liệu từ đợt sau dịch Covid-19, vậy nên, TS Phạm Thị Thúy rất đồng cảm với những trường hợp, cũng như những phân tích rất sâu trong cuốn sách này. Theo chị, từ những trường hợp, những ví dụ cụ thể đó giúp người đọc hiểu được vì sao chúng ta lệ thuộc trong tình yêu, tại sao chúng ta lại yêu hết người này sang người khác, tại sao chúng ta luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó…

“Dù cuốn sách đã ra đời từ rất lâu nhưng không chỉ lúc này mà thậm chí 20 năm, 30 năm nữa cuốn sách vẫn rất cần với độc giả, nhất là trong vấn đề trị liệu. Tôi rất tâm đắc với tít phụ của cuốn sách: Tâm lý học kinh điển về tình yêu, phẩm giá và hành trình trưởng thành tinh thần. Nó không chỉ tồn tại trong vài chục năm mà sẽ còn lan tỏa rất xa, trong nhiều năm nữa. Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau nhưng chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy có mình trong đó, cảm thấy mình được ôm ấp, được chia sẻ, được ai đó nói lên nỗi lòng của mình, từ đó cũng được chữa lành”, TS Phạm Thị Thúy chia sẻ.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng phức tạp, nơi con người đối mặt với áp lực tâm lý, khủng hoảng giá trị và mất phương hướng nội tâm, Con đường chẳng mấy ai đi mang đến một thông điệp sâu sắc và đầy tính thức tỉnh: hạnh phúc không đến từ việc né tránh đau khổ, mà từ việc dũng cảm đối diện với nó và vượt lên chính mình. Với ngôn ngữ gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc, cuốn sách là hành trang quý giá cho những ai đang tìm kiếm sự trưởng thành thực sự trong tình yêu, trách nhiệm và tâm hồn. Đây không chỉ là một tác phẩm để đọc, mà là để chiêm nghiệm, áp dụng và sống cùng.

HỒ SƠN