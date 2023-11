Tòa phúc thẩm tuyên y án vụ hoa hậu Thùy Tiên

Ngày 14-11, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị đã trả hồ sơ lần 2 đối với vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” liên quan bị can Trần Văn Sỹ (sinh năm 1957, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và bị can Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ TPHCM), để làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này.