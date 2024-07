Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được giữ vững nhưng tình hình tội phạm có dấu hiệu gia tăng. Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 5.760 vụ với 8.514 bị can, tăng 456 vụ, 379 bị can so với cùng kỳ năm 2023.