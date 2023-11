Tồn kho hơn 2 triệu liều vaccine tả heo châu Phi, vì sao?

Ngày 3-11, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Văn Long cho biết, hiện nay tất cả các loại vaccine được phép lưu hành tại Việt Nam đều đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và được giám sát chặt chẽ. Trong đó, riêng về vaccine phòng dịch tả heo châu Phi, vừa qua Bộ NN-PTNT đã cho phép tiêm trên diện rộng, nhưng mới triển khai tiêm được gần 375.000 liều. Vì vậy, hiện nay, số lượng vaccine đã sản xuất và đang bảo quản tại kho của các công ty lên tới hơn 2 triệu liều.

Trong khi theo ông Trần Xuân Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương (Navetco), việc triển khai tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi trong thời gian qua cũng như hiện tại đang khó khăn vì đây là vaccine mới, người dân còn e dè. Nguyên nhân chính dẫn đến tồn đọng vaccine vẫn là do người chăn nuôi thường có tâm lý khi có dịch bệnh mới tiêm phòng, mà không tiêm phòng chủ động.

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, không chỉ người chăn nuôi mà ngay cả cơ quan chức năng tại các địa phương cũng còn nghi ngại về mức độ an toàn của vaccine, e ngại xảy ra sự cố. Thêm nữa, giá vaccine ở mức cao, trong khi giá heo đang giảm và liên tục ở mức thấp, cũng khiến người chăn nuôi không muốn đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Navetco đã kiến nghị xây dựng cơ chế tiêm phòng vaccine bắt buộc từ trung ương đến địa phương, nhưng phải có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn đầu để người dân hiểu, quen dần vaccine dịch tả heo châu Phi.

Theo ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y, từ đầu năm đến nay, các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn xảy ra. Riêng dịch tả heo châu Phi, trên cả nước đã xảy ra 481 ổ dịch tại 42 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 18.110 con heo.

Bên cạnh đó, dịch cúm gia cầm phát sinh 19 ổ dịch (cúm A H5N1) tại 16 huyện, thị xã của 11 tỉnh, với tổng số gia cầm mắc bệnh, chết, tiêu hủy là 35.706 con. Bệnh viêm da nổi cục, phát sinh 100 ổ dịch tại 15 tỉnh, thành phố, số gia súc mắc bệnh là 468 con, tiêu hủy 95 con trâu, bò...

Cục Thú y nhận định, nguy cơ tái phát dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tai xanh... trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 vẫn còn rất cao. Nguyên nhân do thời tiết bất thường, do tình trạng buôn bán, vận chuyển, nhập lậu gia súc, gia cầm, giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Để ngành chăn nuôi phát triển, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2024, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm.