Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 6-12, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam” năm 2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh, cả nước đang quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh, lan rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cơ chế, phương pháp mới; chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, có nhiều sáng tạo, đột phá mới, tạo ra nhiều kết quả thực chất, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Trong đó, chính những tấm gương tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và tinh thần tương thân, tương ái góp phần tạo nên chuyển biến tích cực, mang lại niềm tin, niềm hy vọng và hạnh phúc cho nhân dân.

Trong giai đoạn mới, việc học tập và làm theo Bác sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự sửa, để việc học thực sự trở thành ý thức tự thân và lối sống tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên; trở thành văn hóa lãnh đạo, phương pháp hành động và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tại chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tôn vinh 27 điển hình và 4 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giao lưu với một số tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

QUANG VINH