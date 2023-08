Tông 3 mẹ con tử vong, tài xế xe tải lãnh 7 năm 6 tháng tù

Theo cáo trạng, sáng ngày 6-3-2023, Quân điều khiển xe Howo chở đá xây dựng đi từ mỏ khai thác đá Bãi Giang (thuộc xã Nghi Công Nam) ra hướng thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc).

Thời điểm khoảng 6 giờ 55 phút, khi đi qua tỉnh lộ 542E thuộc địa bàn xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên), Quân phát hiện chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú xã Hưng Trung) điều khiển xe máy đi cùng chiều, trên xe chở 3 con nhỏ. Tuy nhiên, do không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn nên Quân đã để xe tải do mình điều khiển va vào xe máy do chị H. điều khiển. Sau cú va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và bị kéo lê hơn 30m.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị H. và 2 con, một cháu 9 tuổi và một cháu 7 tuổi tử vong tại chỗ, riêng cháu bé 5 tuổi bị thương.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Duy Quân 7 năm 6 tháng tù; buộc Quân và công ty đã ký hợp đồng thuê Quân làm việc phải bồi thường cho gia đình bị hại 690 triệu đồng, cấp dưỡng cho cháu bé con chị H. mỗi tháng 1,8 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.