Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sáng 2-7, tại Hội trường Thống nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo.

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Dự lễ còn có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Dự lễ còn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao.

Dự lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số tỉnh thành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…

Đại biểu, khách mời đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu, khách mời đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm, khẳng định ý nghĩa lịch sử quyết nghị của Quốc hội về việc chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TPHCM vào ngày 2-7-1976.

Chương trình nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN MINH

Theo chương trình lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và sau đó trao tặng Thành ủy TPHCM tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước trong và sau lễ kỷ niệm, TPHCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khởi công các công trình trọng điểm và phát động phong trào thi đua đặc biệt. Các hoạt động nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành phố mang tên Bác, tôn vinh những thành tựu sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo động lực để thành phố tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, tối 2-7 sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình đặc biệt với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất, kết nối với Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình còn ghi hình, truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Khu di tích lịch sử Kim Liên (Nghệ An), đặc khu Côn Đảo và Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa).

VĂN MINH - NGÔ BÌNH