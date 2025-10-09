Chính trị

Đối ngoại

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Đúng 6 giờ 30 giờ địa phương (tức 4 giờ 30 giờ Hà Nội) sáng 9-10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Triều Tiên có: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Song Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: TTXVN
tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09-3 (1).jpg
Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN
tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09-10.jpg
Thiếu nữ Triều Tiên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09-7.jpg
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, hai hàng tiêu binh danh dự đứng dọc hai bên thảm đỏ. Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Song Nam chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Thiếu nữ Triều Tiên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm đi dọc thảm đỏ và lần lượt bắt tay các quan chức Triều Tiên ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Các cháu thiếu nhi Triều Tiên tay cầm cờ hoa vẫy chào Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09-8.jpg
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN
tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09-9.jpg
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên cũng là nước sát cánh và giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09-5.jpg
tong-bi-thu-to-lam-den-binh-nhuong-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-trieu-tien-09-4.jpg
Thiếu nhi Triều Tiên vẫy cờ hai nước, chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.

Tin liên quan
theo TTXVN

Từ khóa

Triều Tiên Lê Bá Vinh Tại triều Tô Lâm Đảng Lao động Triều Tiên Đại sứ quán Việt Nam Cấp Nhà nước Tổng Bí thư Chân cầu thang thăm Triều Tiên Tổng Bí Thư thăm Triều Tiên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn