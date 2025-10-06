Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10

Ngày 6-10, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10 và dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 – 10-10-2025)

Trước đó, ngày 2-10 tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham dự buổi chiêu đãi kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, do Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Triều Tiên Ri Sung Guk điểm lại những thành tựu nổi bật mà đất nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của các thế hệ lãnh đạo: Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và hiện nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

BÍCH QUYÊN

