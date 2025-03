Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức lần đầu tiên tới Singapore, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai phát triển của quan hệ Việt Nam – Singapore. Đặc biệt, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Singapore trong ASEAN không chỉ là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển, hợp tác trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhấn mạnh, Quốc hội Singapore có quan hệ hợp tác tốt đẹp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam thông qua các chuyến thăm cấp cao; nhấn mạnh trong khuôn khổ quan hệ mới, hai bên cần tăng cường quan hệ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng và góp phần định hình quan hệ hai nước trong tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore; đồng thời khẳng định Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp mà phía Singapore dành cho đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu sắc, toàn diện, xứng đáng với khuôn khổ quan hệ mới thiết lập. Tổng Bí thư cũng chúc mừng Singapore về những thành tựu vượt bậc về mọi mặt, là tấm gương cho các quốc gia Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá, Việt Nam và Singapore chia sẻ nhiều điểm tương đồng về giá trị, văn hóa và tầm nhìn phát triển cũng như lập trường chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên hài lòng trước những kết quả tích cực và thực chất trong hợp tác song phương thời gian qua trên các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao tới hợp tác quốc phòng - an ninh, thương mại – đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân; mở rộng sang các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và đổi mới sáng tạo…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Singapore sớm sang thăm Việt Nam vào thời điểm thuận tiện. Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Cũng trong chiều 12-3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư tới Singapore là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, giúp mở ra một chương mới trong quan hệ song phương vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng của hai nước, tạo ra nguồn năng lượng và hứng khởi mới cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Nhắc lại ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ giữ vững vị trí là một trong các nền kinh tế năng động nhất khu vực, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ấn tượng, môi trường đầu tư hấp dẫn và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao.

Bày tỏ vui mừng đến thăm lại đất nước Singapore tươi đẹp trong năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm quan trọng của cả hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời chào tốt đẹp của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Tharman Shanmugaratnam; chúc mừng Singapore duy trì đà tăng trưởng ấn tượng và có nhiều chính sách đúng đắn hỗ trợ người dân, nhất là người có thu nhập thấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhất trí với các ý kiến của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam về việc hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác với nhau và với các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để nâng cao năng lực, tự lực, tự chủ ứng phó với những thách thức bên ngoài. Tổng Bí thư cũng trao đổi về những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới thiết lập, trong đó có việc đưa hai nước trở thành những đối tác tiên phong trong khu vực về hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng, kết nối dữ liệu, sản xuất chip bán dẫn, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo.

Tán thành đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Singapore đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các mô hình hợp tác điển hình, tận dụng hơn nữa cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, thị trường tín chỉ carbon; tăng cường hợp tác năng lượng, kết nối mạng lưới điện, trong đó có mạng lưới điện ASEAN.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng và có sự phối hợp tích cực, có những thế mạnh bổ sung cho nhau, cùng phấn đấu nhằm bảo đảm môi trường ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Tharman Shanmugaratnam sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Chiều 12-3, tại Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long nhân dịp thăm chính thức Singapore.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng đất nước Singapore, dưới sự lãnh đạo của Đảng Hành động Nhân dân, Chính phủ Singapore và cá nhân nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long trong nhiều năm qua, đã đạt được nhiều bước tiến to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đưa Singapore trở thành một trong những trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, vị thế và vai trò ngày càng tăng trên trường quốc tế; khẳng định Singapore luôn là người bạn gần gũi, là đối tác hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại, đầu tư, an ninh -quốc phòng. Tổng Bí thư khẳng định những kinh nghiệm và bài học thành công của Singapore chính là nguồn cảm hứng và động lực to lớn để Việt Nam phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của ông Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước; khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long vui mừng gặp lại và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Tổng Bí Thư Tô Lâm tại Singapore; khẳng định quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, từ quan hệ Đối tác chiến lược và nay nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Vui mừng trước kết quả hội đàm sáng cùng ngày giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cũng như việc hai bên ký 9 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo..., ông Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng về triển vọng hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước. Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long bày tỏ tin tưởng chắc chắn quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hài lòng trước những phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực trong hợp tác Việt Nam – Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long đã trao đổi về phương hướng làm sâu sắc quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới, xứng tầm với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, trong đó có tăng cường phối hợp đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền thông qua thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã trân trọng mời Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long sớm thăm lại Việt Nam và ông Lý Hiển Long đã vui vẻ nhận lời.

Theo TTXVN